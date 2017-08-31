С завтрашнего дня КПВВ начнут работать на час меньше

В зоне АТО на контрольных пунктах въезда/выезда с 1 сентября меняется график работы — они переходят на осенний режим.

Как говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ, с 1 сентября пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы контрольных пунктов — с 7 час. до 18.30.

Таким образом, время работы КПВВ станет короче на 1 час.

В госпогранслужбе подчеркнули, что изменение режима в первую очередь связано с безопасностью местных жителей, которые пересекают линию разграничения: световой день сокращается, а в темное время повышаются риски обстрела.

В ГПСУ просят граждан учитывать информацию во время планирования поездки через КПВВ.

Ранее сообщалось, что график работы изменился на КПВВ «Станица Луганская».