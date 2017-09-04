Украинский олигарх Ринат Ахметов вошел в рейтинг миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), заняв в нем 439-е место, сообщает агентство Bloomberg.

Кроме Рината Ахметова, в рейтинг из 500 миллиардеров из украинцев больше никто не вошел. Лидером этого рейтинга остается создатель Microsoft Билл Гейтс с капиталом в 86,4 миллиарда долларов. Самым богатым среди россиян в рейтинге Bloomberg стал главный акционер «Северстали» Алексей Мордашов (49-е место), состояние которого с января этого года выросло на 1,49 миллиарда долларов и сейчас составляет 18,4 миллиарда долларов.

АСН