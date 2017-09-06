Пенсионеры-переселенцы могут проходить идентификацию в любом отделении «Ощадбанка»

Переселенцы-пенсионеры, получившие электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ), могут проходить идентификацию в любом отделении «Ощадбанка», а не только в том, где регистрировались изначально. Об этом сообщают «Донецкие новости».

Физическая идентификация переселенца-пенсионера в первый год проходит каждые 6 месяцев, а в последующем – каждые 12 месяцев. Отсчет времени для прохождения физической идентификации пенсионера из числа переселенцев, начинается от даты активации (получения) электронного пенсионного удостоверения. Для прохождения проверки пенсионер может обратиться в любое учреждение «Ощадбанка». Если идентификация прошла вовремя, то карта блокироваться не будет. В случае же блокировки самой карты-ЭПУ, операции с пополнения и зачисления средств на карточный счет не блокируются.

Чтобы пройти физическую идентификацию переселенцу необходимо:

лично обратится в ближайшее отделение банка;

предоставить сотруднику финучреждения паспорт и электронное пенсионное удостоверение;

в случае отсутствия паспорта необходимо предоставить другой документ, который его заменяет.

Провести любую финансовую операцию с использование ЭПУ (получение наличных, просмотр счета и т.д.) можно через терминал в кассе отделения банка.

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