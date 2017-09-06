 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Пенсионеры-переселенцы могут проходить идентификацию в любом отделении «Ощадбанка»

Среда, 6 сентября, 2017

Переселенцы-пенсионеры, получившие электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ), могут проходить идентификацию в любом отделении «Ощадбанка», а не только в том, где регистрировались изначально. Об этом сообщают «Донецкие новости».

Физическая идентификация переселенца-пенсионера в первый год проходит каждые 6 месяцев, а в последующем – каждые 12 месяцев. Отсчет времени для прохождения физической идентификации пенсионера из числа переселенцев, начинается от даты активации (получения) электронного пенсионного удостоверения. Для прохождения проверки пенсионер может обратиться в любое учреждение «Ощадбанка». Если идентификация прошла вовремя, то карта блокироваться не будет. В случае же блокировки самой карты-ЭПУ, операции с пополнения и зачисления средств на карточный счет не блокируются.

Чтобы пройти физическую идентификацию переселенцу необходимо:

  • лично обратится в ближайшее отделение банка;
  • предоставить сотруднику финучреждения паспорт и электронное пенсионное удостоверение;
  • в случае отсутствия паспорта необходимо предоставить другой документ, который его заменяет.

Провести любую финансовую операцию с использование ЭПУ (получение наличных, просмотр счета и т.д.) можно через терминал в кассе отделения банка.

Фонд Поможем



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования