В Украине заработает услуга онлайн-регистрации авто

Онлайн-услуга первичной регистрации автомобиля заработает до конца текущего года.

Об этом сообщил первый зампредседателя Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины Алексей Вискуб.

«Запустим первичную регистрацию авто, это планы на один-два месяца. К концу года это точно заработает», — сказал он на встрече, посвященной развитию электронных сервисов в Украине.

Кроме того, в сентябре представят кабинет перевозчика, в котором будет информация о лицензии, разрешениях перевозчика и многое другое.

Вискуб подчеркнул, что в первую очередь должны быть введены электронные услуги в таких сферах, как земельная, строительная, социальная и регистрация авто, поскольку они соответствуют услугам, определенным в директиве ЕС и должны предоставляться онлайн в каждой стране-члене.

Newsone