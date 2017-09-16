Фронтовая Горловка: завершен ремонт подземного перехода

Об этом сообщили в городском управлении ЖКХ.

«Ремонт подземного перехода остановочного комплекса «Кочегарка» завершен. Сотрудниками КП «Простор» выполнены работы по побелке потолка и стен известью и охрой, ремонту ступеней, установке перил и плафонов.

Подземный переход преобразился до неузнаваемости. Теперь он радует горловчан чистотой и хорошей освещенностью. Надеемся, горловчане будут с бережностью относиться к поддержанию чистоты и порядка в переходе», — говорится в сообщении.