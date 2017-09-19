Суд отказал в компенсации за разрушенное в зоне АТО жилье из-за полученной женщиной помощи от «Человека в беде»

Суд отказал жительнице Донецкой области в компенсации из-за разрушенного в результате боевых действий жилья в связи с тем, что ей оказывала помощь благотворительная организация «Человек в беде». О таком решении Апелляционного суда Донецкой области сообщает Благотворительный фонд «Право на защиту».

Отмечается, что 5 сентября Апелляционный суд Донецкой области отменил решение Дружковского городского суда, который удовлетворил иск к государству Украина в лице Кабинета министров и Государственной казначейской службы Украины о возмещении вреда, причиненного террористическим актом, как это предусмотрено действующим законодательством Украины.

Апелляционный суд Донецкой области установил, что действительно жилье истца — пенсионерки, которая имеет тяжело больного туберкулезом сына — было разрушено в результате террористического акта — попадания снарядов в начале 2015 года. В доме полностью разрушены шиферные покрытия, сломаны балки, бруски, разорванная стяжка чердака. На чердаке находилась система газового отопления, которая была полностью уничтожена. От взрывной волны были сорваны входные двери с двух сторон вместе с кирпичом, повреждены пластиковые и деревянные окна. От разорвавшегося снаряда в огороде был поврежден сарай. Взрывной волной сорвало двери и выбило стекла. Осколками от снаряда был поврежден забор и металлические ворота. Фундамент накололся и просел по периметру всего жилого дома. «В процентах это выглядит следующим образом: разрушена кровля -100%, повреждены оконные и дверные проемы-100%, хозяйственные постройки 30%, забор 50%, отсутствуют окна и двери 100%. (…) две опорные стены начали разрушаться», — говорится в сообщении.

Истец не получила никакой помощи от органов власти, не имела другой собственности, кроме разрушенного дома и имущества в нем, которое также уничтожено, что подтверждено в судебном заседании. Поэтому женщина была вынуждена восстанавливать собственными силами практически полностью разрушенный дом. При этом ей удалось получить благотворительную помощь от Международной общественной организации «Человек в беде» (People in need): ей были переданы некоторые строительные материалы и небольшая сумма денежных средств.

«К данной благотворительной помощи органы государственной власти не имели никакого отношения. Однако суд решил, что из-за этого «ссылка истца в иске, что дом нуждается в полном новом строительстве, не соответствует фактическим обстоятельствам дела». Во время судебного разбирательства судебная коллегия отмечала, что требование о получении компенсации от государства (гарантирована законом!) в случае, когда человек получил благотворительную помощь, является несправедливой. И хотя это прямо не отражено в решении, судьи отметили, что тот факт, что человек частично возобновил собственными силами разрушенный дом (который находится в аварийном состоянии) не дает ему право на получение компенсации в размере, который указан в соответствующем законодательстве Украины», — отмечают правозащитники.

Они подчеркивают, что истец начала восстанавливать свое жилье «не от хорошей жизни». «Покинутой государством на произвол судьбы проще хоть как-то восстановить явно аварийное жилье, чем строить что-то с нуля (тем более, что государство не выделяет таким пострадавшим земельные участки для строительства). Дом с уничтоженными крышей и чердаком, системой отопления, поврежденными опорными стенами, фундаментом, который просел и треснул по всему периметру (все эти сведения отражены в судебном решении, то есть установленные судом) является непригодным для проживания, что определено компетентной комиссией и зафиксировано в соответствующем акте . И тот факт, что женщина на свой страх и риск начала его восстанавливать, не лишает ее права на получение компенсации от государства», — считают в БФ «Право на защиту».

Правозащитники глубоко обеспокоены тем, что «органы исполнительной власти не предоставляют компенсаций пострадавшим гражданам Украины, как того требует закон, а судебные органы цинично отказывают в назначении компенсаций в судебном порядке», поскольку человек благодаря предоставленной благотворительной помощи негосударственной организации частично отремонтировал уничтоженное имущество, чтобы иметь хотя бы какую-то крышу над головой.

«Фактически, этим решением суд утверждает, что гуманитарная помощь, которую оказывает международное сообщество, снимает с государства обязательства по выплате компенсации пострадавшим в результате АТО. Кроме того, невозможно сравнить размер ущерба и размер гуманитарной помощи. Такая позиция суда несет значительный риск для любых дел о компенсации ущерба, причиненного жилью, поскольку это решение может повлечь за собой подобные решения в тех исках, где истцы получали какие-либо материалы для ремонтных работ», — отмечается в сообщении.

В данном случае юристы «Право на защиту» намерены подать кассационную жалобу на указанное решение, а в случае необходимости — обратятся в Европейский суд по правам человека.

ОстроВ