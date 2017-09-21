Техосмотры автомобилей в Украине возвращаются с 2018 года

Все автомобили, выезжающие из Украины в страны-члены Европейского Союза, с 2018 года будут обязаны иметь талон прохождения технического осмотра. Об этом заявил заместитель Министра инфраструктуры Юрий Лавренюк во время встречи с Полномочным Министром Посольства Литовской Республики в Украине господином Гвидасом Керушаускасом, сказано на сайте ведомства.

В сообщении уточняется, что данные изменения предусмотрены положениями Женевского соглашения 1958 года, Директивой ЕС и Соглашением об ассоциации Украины с ЕС. Лавренюк также добавил, что обязательный технический осмотр транспортных средств в Украине будет вводиться поэтапно. Сейчас он предусмотрен только для транспортных средств, осуществляющих коммерческие перевозки, а со следующего года коснется и всех остальных автомобилей. Также технический осмотр будет обязательным при первой регистрации и перерегистрации транспортного средства.

«Сейчас перед нами стоит задача поэтапного введения обязательного технического осмотра. У нас уже есть соответствующие нормативно-правовые акты, которые вступают в силу в следующем году, и нам нужно качественно к этому подготовиться. Привлекаются лучшие мировые практики и эксперты», — отметил замминистра.

Он уточнил, что в министерстве намерены привлечь к осуществлению технического осмотра частные компании, которые аккредитованные Национальным агентством аккредитации Украины. Такие компании должны иметь лаборатории, достаточную материально-техническую базу и должны соответствовать всем требованиям, установленным действующим законодательством.

АSN