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Украина потребовала от «ДНР» вернуть Дебальцево и освободить еще 4 населенных пункта

Четверг, 21 сентября, 2017

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины Л.Кучмы Дарка Олифер.

Так, во время вчерашних переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске украинская стороны озвучила требование вернуться к линии разграничения, установленной в соответствии с Меморандумом от 19 сентября 2014 года.

«Исходя из положения данного документа, Дебальцево нужно передать под контроль украинской стороны. В районе временно неподконтрольной Киеву части украинско-российской границы должна быть создана зона безопасности, а в южной части Донецкой области должен быть район, освобожденный от тяжелых видов вооружения – имеются в виду населенные пункты Кальмиусское (бывшее Комсомольское), Кумачово, Новоазовск, Саханка», — говорится в сообщении.

«Эти договоренности были достигнуты в 2014 – 2015 гг. и их выполнение является обязательным для РФ и ОРДЛО», — подчеркнула Олифер.

В свою очередь, в «ДНР» в очередной раз заявили, что участникам заседания не удалось достичь результата в ходе встречи. Представители самопровозглашенной республики акцентируют внимание на том, что «официальная позиция по вопросам действия закона об особом статусе Донбасса так и не была предоставлена Киевом».



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