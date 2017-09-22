ОБСЕ: в Горловке уменьшилось количество детей, зачисленных в школы

В Горловке количество зачисленных детей в новом учебном году в школу уменьшилось на 70%. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Члены патруля миссии посетили детский сад и школу в Горловке, директора которых сообщили об уменьшении количества зачисленных детей на 50 и 70% соответственно. Директор детского сада отметила, что во время занятий они часто слышат взрывы и звуки стрельбы поблизости», — говорится в отчете.

Наблюдателям также показали учебный материал по противоминной безопасности.

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