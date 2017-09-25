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В Харькове бывший боец АТО подорвал себя гранатой

Понедельник, 25 сентября, 2017

В Харькове вечером 24 сентября 23-летний мужчина совершил самоубийство, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области в Facebook.

«Информация о происшествии поступила в полицию 24 сентября в 20.30. Жители 16-этажного дома на ул.Мохначанская, 83, услышали взрыв и немедленно позвонили по номеру «101″. На место происшествия выехали пожарные, эксперты взрывотехнического управления, медики и следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции. В подъезде дома между седьмым и восьмым этажами на пожарной лестнице было обнаружено тело мужчины», – рассказали правоохранители.

Выяснилось, что 23-летний жилец дома подорвал себя с помощью гранаты. В прошлом году он вернулся из зоны АТО. Для самоубийства мужчина использовал гранату Ф-1.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Гордон



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