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База наблюдателей ОБСЕ в Горловке осталась без охраны?

Среда, 27 сентября, 2017

Украинская сторона СЦКК обеспокоена тем, что с 24 сентября представители ОРДЛО в одностороннем порядке прекратили охранять патрульную базу СММ ОБСЕ в населенном пункте Горловка. Подобный инцидент осуждается и квалифицируется как грубое нарушение Минских договоренностей. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Эти действия носят откровенно провокационный характер и являются грубым нарушением Мандата СММ ОБСЕ. Вместе с последними инцидентами, связанными с ограничением свободы передвижения Миссии и обстрелами ее БПЛА на неподконтрольной правительству Украины территории, — звенья одной цепи и имеют цель — запугать представителей Миссии и препятствовать их эффективной работе на территории ОРДО и ОРЛО», — говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК призывает российскую сторону Общего центра принять неотложные меры и способствовать деятельности СММ ОБСЕ на территории ОРДО и ОРЛО.

«При этом необходимо учитывать, что вопрос обеспечения безопасности, как представителей Миссии ОБСЕ, так и офицеров украинской стороны СЦКК на территории ОРДО и ОРЛО относятся к компетенции российской стороны СЦКК», — подчеркнули в штабе.

Вскоре в «ДНР» опровергли информацию о прекращении охраны патрульной базы СММ ОБСЕ в Горловке.

«Охрана базы ОБСЕ в Горловке обеспечивается в штатном режиме», — заявила пресс-секретарь участника гуманитарной подгруппы от «ДНР» Виктория Талакина.

По материалам сайта "Новости Донбасса"



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