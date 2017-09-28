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Фронтовая Горловка: утром был ранен житель Жованки

Четверг, 28 сентября, 2017

Об этом на своей странице в Facebook написал глава ДонОВГА Павел Жебривский.

Со ссылкой на председателя Зайцевской ВГА Владимира Веселкина он сообщил, что «в 7:20 во дворе собственного дома в Жованке получил пулевое ранение в ногу местный житель 1972 г.р.».

Пострадавшему была оказана первая неотложная помощь и военным транспортом его отправили в больницу в Бахмут.

Также Жебривский написал о трех обстрелах Марьинки с начала этих суток. Причем, если ночью и ранним утром, по его информации обстреливались позиции украинских военных на окраинах поселка, то в 7.30 мина прилетела на ул.Прокофьева. Информации о разрушениях и пострадавших в настоящее время не поступало.

Тем временем, в «ДНР» заявили об утреннем обстреле Петровского района.

«Около 6:40 был обстрелян поселок Трудовские, в результате прямых попаданий снарядов повреждены два частных дома на ул.Шестакова, а также повреждена летняя кухня. Кроме того, перебита газовая труба на ул.Павлуновского», — говорится в сообщении.



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