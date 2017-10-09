Фронтовая Горловка: в результате обстрела Зайцево погиб мужчина

Бои на северных окраинах возобновились еще до наступления темноты.

О том, что Зайцево попало под серьезный обстрел начали сообщать ближе к 17.30. По словам местных жителей, боевые действия начались за полчаса до этого. Кроме стрелкового применялись как минометы, так и более тяжелое вооружение. Увы, не обошлось без жертв. По некоторым данным, на ул.Карбышева погиб 47-летний мужчина, еще несколько домов и хозпостроек получили повреждения.

Позднее стреляли и на юго-западе. Неспокойно было и в направлении Светлодарской дуги. По-прежнему сложная обстановка сохраняется в районе от аэропорта до авдеевской промзоны. Продолжаются боевые действия и на приморском участке фронта.