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Фронтовая Горловка: процветает только торговля?

Пятница, 13 октября, 2017

Как написал на своей странице в Facebook блоггер Никита Синицин, в Горловке зримые признаки благополучия выражает разве что торговля и то не вся. Так, магазины бывшей торговой сети «АТБ» в городе работающие под ТМ «Импульс» понемногу закрываются, а в оставшихся зачастую полки полупустые. Такая же ситуация и в магазинах торговой сети «Амстор».

Вместе с тем вперед неожиданно вырывается компания известная во времена Украины как «Геркулес» и занимавшаяся, в основном, молочными продуктами и полуфабрикатами. У нее дела идут явно великолепно, так как сеть фирменных магазинов растет, причем постепенно они переходят в формат супермаркетов, в которых помимо продукции самого «Геркулеса» вроде «молочки», мороженого и полуфабрикатов пельменей и вареников, можно найти хороший ассортимент товаров: колбасы многих видов, тушенка, кондитерские изделия.

В Донецке, например, работает фаст-фуд от «Геркулеса», в котором можно поесть пельменей, в том числе жаренных, картофель фри, различные салаты и коктейли.

Судя по всему, монополизация рынка металлолома «Геркулесом» или как он больше известен в самопровозглашенной республике — Торговый дом «Горняк», о чем блоггер писал в 2016 году, принесла свои плоды. Если одних «налогов» в ДНР они заплатили в минувшем году, по данным Синицина, 50 миллионов российских рублей…

Также во все свои помещения в Горловке вернулась «Брусниця» под наименованием «Авоська». На днях, по данным блоггера, откроется магазин возле пл.Победы.

Кстати, по информации Синицина, в городе сейчас большой выбор грузинских товаров, причем зачастую дешевле, чем в Украине. Например, ситро «Натахтари» в литровой бутылке в Украине стоит 30-34 грн., а в Горловке — 24-25 грн. Также представлен ассортимент вина и коньяков, скажем, вино «Старое Тифлисское» стоит в районе 280 российских рублей.

На фото: магазин «Авоська» в процессе подготовки к открытию, магазин «Геркулес» на ул.Кирова, грузинские вина в магазинах Горловки.



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