Фронтовая Горловка: как изменились цены на продукты

В Горловке проведен очередной мониторинг цен на продовольственные товары. За период с 9 по 13 октября были обследованы 33 объекта торговли (магазины, супермаркеты, рынки).

В течение практически 30 дней на рынках и в магазинах Горловки, в целом, существенного изменения цен на основные продукты питания не происходило. Стоимость картофеля — от 14 руб., моркови – от 18 руб., капусты белокочанной – от 10 руб., свеклы – от 15 руб., лука репчатого – от 13 руб. за килограмм. Продолжают дорожать помидоры и теперь они реализуются по цене от 35 руб., а цена на огурцы «доросла» до 45 руб. за килограмм. В свою очередь, лимоны сейчас стоят от 100 руб, а яблоки — от 35 руб. за килограмм.

На 50 % выросла цена на яйцо куриное — от 45 руб. за десяток, мясо птицы (тушка потрошенная) – от 98 руб./кг, цена на говядину на кости — от 230 руб./кг) и свинину на кости (от 215 руб./кг). Стоимость масла растительного (рафинированного) – от 60 руб. за литр, а вот сахар-песок подешевел до 31 руб./кг.

Также в широком ассортименте во всех торговых объектах города продаются крупы и макаронные изделия, молочная продукция, цены на которые остаются стабильными. Стоимость крупы пшеничной и крупы перловой 10-12 руб., риса — от 42 руб., крупы гречневой — от 45 руб., макаронные изделия — от 22 руб./кг.