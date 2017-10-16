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Фронтовая Горловка: стартовал отопительный сезон

Понедельник, 16 октября, 2017

Об этом сообщили в управлении ЖКХ Горловки.

«Согласно распоряжению и. о. главы горадминистрации, отопительный сезон 2017-2018 гг. в Горловке стартовал согласно графику, 15 октября. Пуск котельных начался в 5 час. утра.

Всего на балансе СПП «Уголек» ГП «Донбасстеплоэнерго» находится 119 котельных.

До 16 час. 15 октября планируется запустить 99 котельных, из них 83 газовых.

К началу осенне-зимнего периода 2017-2018 гг. силами сотрудников СПП «Уголек» ГП «Донбасстеплоэнерго» было отремонтировано 4000 кв. м кровель котельных, выполнен капитальный ремонт 14 котлов, заменено 9 км тепловых сетей», — говорится в сообщении.

В течение 2-х дней, начиная с 15-го октября, согласно графику запуска котельных, все учреждения образования получат тепло.

Также есть информация, что в зависимости от времени включения котельных, в отдельных учреждениях уже тепло, а в других только начинает теплеть.

Стоит отметить, что в тоже время жители Горловки, как и других населенных пунктов, подконтрольных «ДНР», продолжают жаловаться на холодные батареи, хотя в части домов тепло уже появилось, но кое-где от его отсутствия страдают целые улицы и районы.

Отопительный сезон с 15 октября официально стартовал на всей территории Украины.

«Социальные объекты — школы, детсады, больницы — должны быть подключены к теплу в случае понижения температуры в помещениях до 16 градусов, жилой фонд — при температуре ниже 8 градусов в течение трех суток», — сообщили в пресс-службе Кабмина.

Сообщается, что Украина вошла в отопительный сезон с запасами газа в подземный хранилищах на уровне 14,8 млрд. куб. м газа. Это на 2,3 млрд. куб. м больше показателя прошлого года.

Запасы угля составляют 1,98 млн. тонн, что на 568,3 тысяч тонн больше показателя предыдущего года.

В Кабмине также убеждены, что для поднятия цены на газ оснований нет.



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