Фронтовая Горловка: в центре города ВАЗ сбил девочку, свидетелей ДТП просят отозваться

После совершения ДТП водитель автомобиля скрылся с места происшествия.

«16 октября в 8:05 в Центрально-Городском районе г. Горловки на пр.Победы в районе дома № 62 водитель автомобиля ВАЗ-2115 серого цвета совершил наезд на школьницу, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу. После совершения ДТП водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Девочка получила травмы и в каком состоянии она находится сейчас — не уточняется.

Свидетелей, обладающих информацией об указанном происшествии, просят сообщить по телефону 7-68-57 или по адресу: ул. Интернациональная, 76а (отдел ГАИ г. Горловки).