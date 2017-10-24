Перерасчет пенсий сделан всем переселенцам

Перерасчет пенсий в Донецкой области сделан полностью. Это касается и выплат внутренне перемещенным лицам. Об этом рассказала начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад.

По ее словам, согласно нормам пенсионного законодательства,. пенсия начисляется и выплачивается одинаково как обычным пенсионерам, так и переселенцам. Главное требование для ВПЛ — это указание места жительства и в определенные сроки идентифицировать себя в учреждениях банка на подконтрольной территории.

«Перерасчет пенсии сделан всем внутренне перемещенным пенсионерам по пенсионным делам, выплата которых переведена и активирована на подконтрольной территории. Выплата доплат осуществлена в общем порядке. Если по предусмотренным законодательством обстоятельствам пенсия была прекращена, то все деньги с учетом доплат будут получены после возобновления их выплат», — отметила Наталья Рад.

Мариупольские новости