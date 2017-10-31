Фронтовая Горловка: «ДНР» провела отработку Никитовского района, есть задержанные

Как говорится в сообщении, «отработка была нацелена на профилактику, предупреждение и раскрытие преступлений, стабилизацию оперативной обстановки и обеспечение общественного порядка в районе».

Согласно информации, проверено более 30 адресов на предмет самогоноварения. Изъято 50 литров самогона, около 180 литров бражной закваски, 3 аппарата для кустарного изготовления алкоголя. 43 протокола составлено за различные административные правонарушения, выявлено более 40 человек, состоящих на профилактическом (административном) учете и 13 — находящихся в розыск.

Кроме того, во время проверок на дорогах оказалось, что два водителя находились за рулем в нетрезвом состоянии, а еще у пятерых отсутствовали документы на право управлением автомобилем.

За нарушение режима комендантского часа задержаны пять человек. За другие нарушения составлены административные протоколы. В пунктах приема металлолома изъято более 100 кг металла.