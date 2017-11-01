За что в «ДНР» могут отобрать жилье и лишить пенсии

Представители самопровозглашенной республики считают, что могут лишать права на жилую площадь людей, которые не имеют уважительных причин для отсутствия.

Как говорится в сообщении, «можно признать утратившим такое право человека, который в течение 6 месяцев без уважительных причин не проживает на этой жилплощади».

При этом уточняется, что речь идет о квартирах, которые находятся в государственной и коммунальной собственности.

Что касается жилья, принадлежащему на праве личной собственности, то признание лиц, утратившим на него право, предусматривает сохранение за лицами временно отсутствующими права пользования жилым помещением в течение одного года, если они там не проживали.

«Если более 1 года, то можно ставить вопрос о признании их утратившими право на жилплощадь. И опять – суд учитывает причины, почему физическое лицо не проживает на этой жилплощади», – подчеркивается в информации.

Усложнилась ситуация и у пенсионеров, им в «ДНР» могут приостановить выплату пенсии.

Как оказалось, это действительно возможно, если пенсионер в течение двух месяцев не использовал деньги перечисленные на «республиканскую» банковскую карту.

Чтобы избежать подобного, нужно раз в два месяца снять деньги в банкомате или же оплатить покупку любого товара посредством платежной карты на подконтрольной «ДНР» территории.