Средняя зарплата в Донецкой области в сентябре превысила 8 тысяч грн.

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью наемных работников 10 и больше человек) Донецкой области (без учета части зоны проведения АТО) в сентябре 2017 года составила 8068 грн. По сравнению с предыдущим месяцем, то есть августом 2017 года, средний уровень оплаты труда увеличился на 4,1%, по сравнению с сентябрем 2016 года – на 34,1%. Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в сентябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем возросла на 2,6%, по сравнению с сентябрем 2016 года – на 12,8%.

Как говорится в сообщении Главного управления статистики в Донецкой области, сентябрьская зарплата выше среднего показателя по Украине (7351 грн.) на 9,7%. Как и прежде, регион занимал второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в сентябре был в Киеве – 11423 грн., самым низким – в Черновицкой области, где он составил 5731 грн.).

По уровню средней заработной платы в сентябре 2017 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были работники машиностроения (10769 грн.), металлургического комплекса (10172 грн.), сферы государственного управления (9439 грн.), предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки (9355 грн.), угольной промышленности (9172 грн.).

От 8 до 9 тыс.грн составила в сентябре средняя зарплата работников торговли (8818 грн.), финансовой и страховой деятельности (8320 грн.), транспорта (8283 грн.), предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (8092 грн.).

Ниже, чем средний по области показатель, был в сентябре уровень оплаты труда работников предприятий по производству химических веществ и химической продукции (7184 грн.), пищевой промышленности (6984 грн.), строительства (6515 грн.), образования (5947 грн.), сельского хозяйства (5686 грн.), легкой промышленности (5615 грн.). Не достигла 5 тысяч грн. зарплата работников здравоохранения и оказания социальной помощи (4971 грн.).

Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 октября 2017 года составила в области (без учета части зоны проведения АТО) 508,6 млн. грн., или 20,6% всех долгов по ее выплате в Украине (2467,8 млн. грн.). Невыплаченная зарплата эквивалентна 15,6% фонда оплаты труда, начисленного за сентябрь (в среднем по Украине – 4,3%).

В течение сентября т.г. сумма долга по зарплате увеличилась на 89,0 млн.грн, или на 21,2%. По сравнению с 1 января 2017 года она возросла на 245,3 млн. грн., или на 93,1%.

Задолженность по зарплате на экономически активных предприятиях области (без учета части зоны проведения АТО) на 1 октября 2017 года составила 425,3 млн.грн, или 83,6% всех долгов. Это на 26,4% больше, чем было на 1 сентября, и на 86,3% больше по сравнению с 1 января 2017 года.

В промышленности в течение сентября долги перед работниками экономически активных предприятий возросли на 29,7% и на 1 октября составили 382,3 млн.грн, или 89,9% долгов экономически активных предприятий всех видов деятельности. Из них 124,5 млн. грн. не выплачено работникам угольной промышленности, что по сравнению с задолженностью на 1 сентября больше втрое. Задолженность по заработной плате работникам экономически активных предприятий машиностроения на 1 октября 2017 года составила 174,5 млн. грн.