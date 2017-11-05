В «ДНР» заявили о задержании агента СБУ

Воскресенье, 5 ноября, 2017
«Его задачей было похищение одного из должностных лиц» — уверены в самопровозглашенной республике.
Как говорится в сообщении, «деятельность агента СБУ была пресечена в результате проведения контрразведывательных мероприятий МГБ ДНР».
Еще в 2016-м году в Волновахе мужчину, якобы, задержали сотрудники Службы безопасности Украины и «под давлением вынудили дать свое согласие на негласное сотрудничество с украинскими спецслужбами». Задержанному была поставлена задача по возвращении в «ДНР» похитить одного из должностных лиц самопровозглашенной республики. При получении «задания по похищению военнослужащего» мужчину и задержали.