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Через КПВВ дважды пытались пронести крупную сумму денег

Понедельник, 6 ноября, 2017

Гражданин Украины следовал со стороны Горловки.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, на КПВВ в Майорске пограничники Краматорского отряда нашли крупную сумму российской валюты у мужчины, двигавшегося с неподконтрольной Киеву территории. Во время проверки среди вещей гражданина было найдено более 110 тысяч рублей.

На следующий день в аналогичной ситуации у другого мужчины обнаружили более 50 тысяч гривен. Кроме того, на КПВВ в Майорске  и в Новотроицком среди вещей гражданина Украины и в двух автомобилях были обнаружены мобильные телефоны, аксессуары к ним и медицинское оборудование на сумму почти 100 тысяч гривен.

Для выяснения обстоятельств и принятия правового решение деньги и обоих мужчин передали сотрудникам Нацполиции в Донецкой области.



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