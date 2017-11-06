Через КПВВ дважды пытались пронести крупную сумму денег

Гражданин Украины следовал со стороны Горловки.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, на КПВВ в Майорске пограничники Краматорского отряда нашли крупную сумму российской валюты у мужчины, двигавшегося с неподконтрольной Киеву территории. Во время проверки среди вещей гражданина было найдено более 110 тысяч рублей.

На следующий день в аналогичной ситуации у другого мужчины обнаружили более 50 тысяч гривен. Кроме того, на КПВВ в Майорске и в Новотроицком среди вещей гражданина Украины и в двух автомобилях были обнаружены мобильные телефоны, аксессуары к ним и медицинское оборудование на сумму почти 100 тысяч гривен.

Для выяснения обстоятельств и принятия правового решение деньги и обоих мужчин передали сотрудникам Нацполиции в Донецкой области.