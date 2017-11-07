На КПВВ у мужчины нашли валюту

На днях «Кочегарка» сообщала о двух попытках незаконного пересечения линии разграничения через КПВВ в Майорске с крупной суммой денег и вот зафиксирован еще один случай.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, на ближайшем от Горловки контрольном пункте въезда/выезда у гражданина, следовавшего в сторону Бахмута (бывший Артемовск) пограничники нашли пять тысяч долларов.

Деньги и нарушителя передали сотрудникам Нацполиции в Донецкой области для принятия правового решения.

Также сотрудники Госпогранслужбы продолжают фиксировать попытки «решить вопрос» о беспрепятственном пересечении линии разграничения за денежное вознаграждение. Как сообщили в ведомстве, пограничники уведомили об этих нарушениях полицию.