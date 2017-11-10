Вместо путевок чернобыльцам теперь будут давать денежную компенсацию

С 1 января граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, смогут получить вместо путевки денежную компенсацию в размере 35% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Соответствующее решение приняло правительство.

Отмечается, что принятие данного решения обеспечит выполнение закона «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы». Средняя стоимость путевки для выплаты компенсации ежегодно устанавливается Министерством социальной политики.

При расчете компенсации будет браться прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. Согласно проекту государственного бюджета на 2018 год, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц предлагается с 1 января установить в размере 1 373 грн. Исходя из этого, в следующем году чернобыльцы вместо путевки смогут получить 480 грн.

АСН