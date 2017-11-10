Фронтовая Горловка: в инязе выступила Чичерина

В зале ДДЮТ состоялся концерт-конкурс «Дебют первокурсника» института иностранных языков.

В фестивале участвовали первокурсники трех факультетов. Мероприятие собрало около 500 зрителей.

Концерт представлял собой конкурсно-развлекательную программу, в ходе которой студенты первого курса филологического, гуманитарного и факультета славистики должны были показать свои таланты в четырех номинациях – «Вокал соло», «Вокал группа», «Оригинальный жанр», «Хореография».

Всего свои вокальные и танцевальные номера представили 100 учащихся.

Завершали вечер уже приглашенные артисты, в т.ч. российская певица Юлия Чичерина, исполнившая несколько своих известных композиций.