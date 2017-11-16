В Минске договорились о разминировании района ДФС

В столице Беларуси очередное заседание провела Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

В сообщениях СМИ, которые появились после встречи, говорится, что стороны договорились «не проводить обстрелов и наступлений на Донецкую фильтровальной станции, провести работы по разминированию в районе этой станции и дорог, ведущих к ней, а также предоставить гарантии безопасности для работников станции, ремонтных бригад и персонала СММ ОБСЕ».

В остальном же особого продвижения в решении вопросов не произошло. Стороны традиционно озвучили свои требования, компромисса в которых не могут найти уже долгое время. Это и процесс обмена пленными, и доступ наблюдателей ОБСЕ к не подконтрольному Киеву участку российско-украинской госграницы, и возобновление работы КПВВ «Золотое».