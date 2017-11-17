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В этом году «ЛДНР» уже получили от «Газпрома» 1,5 млрд. куб. м газа

Пятница, 17 ноября, 2017

Цифры в отчете российской компании «Газпром» говорят о том, что в 2017-м году в Украину было поставлено 1,575 млрд. м³ газа.

«За девять месяцев 2017 года российская компания «Газпром» поставила на неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей 1,5 млрд. м³ газа», — говорится в отчете, текст которого имеется в распоряжении агентства УНИАН.

Отмечается, что в разделе поставок в страны СНГ указано, что в Украину за этот период компания поставила 1,575 млрд. м³ газа, хотя НАК «Нафтогаз України» перестал закупать российский газ еще в ноябре 2015 года.

По состоянию на октябрь 2017 года Украина не покупает газ у России 700 дней. За этот период из стран ЕС было импортировано 22,7 млрд. м³ голубого топлива для нужд украинских потребителей. Поставки на неконтролируемые территории, по заявлениям «Нафтогазу», осуществляются «Газпромом» самовольно.

Гордон



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