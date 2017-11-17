Мужчина, упавший в горную выработку, погиб

Несчастный случай произошел в Снежном возле неработающей шахты № 37.

Как говорится в сообщении, работник предприятия, 1957 г.р., упал в вертикальный ствол глубиной 28 м. Тело погибшего на поверхность подняли прибывшие на место происшествия горноспасатели.

Кроме того, в сводке за 16 ноября сообщается, что в Горловке на ул.Шашурина спасателями была изъята закрытая стеклянная колба с веществом, похожим на ртуть.

В Шахтерске сотрудникам МЧС по автолестнице пришлось залезать в одну из квартир, где закрытым изнутри оказался четырехлетний ребенок. Схожая ситуация произошла в Донецке, только там долгое время на связь не выходила женщина 1939 г. р. Попав в квартиру через балконный блок, спасатели обнаружили ее на кровати. Хозяйку квартиры, которая нуждалась в медицинской помощи, госпитализировали.