Фронтовая Горловка: ревнивец избил жену

В Никитовском районе мужчина лишил свободы жену и ее подругу.

Ранее судимый 37-летний фигурант, находился на заработках вдали от Горловки, когда ему сообщили, что его избранница, якобы, изменяет ему. Обуреваемый ревностью мужчина спешно вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Супруга, боясь последствий, не открыла ему дверь.

На следующий день мужчина вновь пришел, но жена, находясь в квартире с соседкой, снова побоялась открыть дверь разъяренному мужу. Дождавшись, когда соседка будет уходить и откроется дверь, ревнивец толкнул девушку обратно в квартиру и, под угрозой применения ножа, не выпускал из квартиры. Свою жену подозреваемый избивал различными предметами быта, срезал ножом волосы.

Злоумышленник удерживал женщин на протяжении пяти часов. И как бы подружка не просила его отпустить ее к детям, мужчина на уговоры не поддавался. Спасли соседи, которые услышали крики за дверью и вызвали правоохранителей, которые задержали ревнивца. Его жена теперь проходит амбулаторное лечение.