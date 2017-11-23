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Фронтовая Горловка: силы АТО заняли Гладосово

Четверг, 23 ноября, 2017

В среду местные жители о боях на окраинах города не сообщали.

О входе в Гладосово бойцов ВСУ заявили в «ДНР». Населенный пункт, который находится в трех километрах от Зайцево, был занят ночью с 21-го на 22-е ноября. В «ДНР» происходящее расценили как «взятие в плен мирного населения и считают поступок силовиков Киева грубым нарушением Минских договоренностей». Стоит отметить, что кроме Гладосово, в некоторых СМИ упоминается и Травневое (бывший пос. Металлист), которое также находится в «серой зоне».

Дончане вчера ближе к вечеру и ночью сообщали о нескольких взрывах. По их мнению, их причиной стала «работа ПВО». Под Донецком продолжали стрелять на участке от аэропорта и практически до Ясиноватой. В целом, обстановка была несколько спокойнее, чем в последние дни. Видимо, основное внимание привлечено к событиям в Луганске. В городе вчера, по словам местных жителей, также прогремело несколько взрывов. В «ЛНР», в дальнейшем, подтвердили только один. Согласно информации, он произошел в районе Луганского тепловозостроительного завода,  другие подробности не сообщаются.

Плотницкий провел пресс-конференцию и заявил, что «в Луганске происходит попытка захвата власти силовым методом, но в ближайшее время в этом деле будет поставлена точка. Все силовые структуры этим занимаются».

В то же время Корнет заверил, что до конца недели «зачистка» будет завершена и в этой ситуации им помогут органы правопорядка «ДНР».

Также стало известно, что вечером вооруженные люди разблокировали центр города и вывели военную технику. Но, по некоторым данным, некоторых из них остались в админзданиях.



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