В Донецке обвенчался Прилепин. Захарченко подарил ему самовар, а его жене — пистолет

Российский писатель и заместитель командира одного из батальонов группировки «ДНР» Захар Прилепин обвенчался со своей женой Марией.

Как сообщили СМИ, на церемонии, которая прошла в Спасо-Преображенском соборе в центре города, гостей было немного.

Среди присутствовавших во время обряда были глава «ДНР» Александр Захарченко с супругой, «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев, несколько российских артистов.

Захар и Мария поженились еще 20 лет назад. По словам жены Прилепина, в первый раз в Донецк она приезжала в конце лета с детьми. Обвенчаться ей предлагал муж.

На церемонии венчания Захарченко подарил Марии пистолет.

«Сначала гости подарили Прилепину АГС (автоматический гранатомет станковый). И вот Захарченко подарил жене Прилепина пистолет «Оплот» производства ДНР. А Захару – самовар. Чтоб он мог вечерами петь: «У самовара я и моя Маша»», – рассказал в своем Telegram-канале присутствовавший на церемонии корреспондент «Комсомольсой правды» Александр Коц.

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