Скорость в населенных пунктах Украины ограничена до 50 км/ч

Постановление Кабмина об ограничении максимальной скорости движения автомобилей в городах с 60 до 50 км/ч опубликовали в официальном издании «Урядовый курьер» в субботу 25 ноября. Изменения вступят в силу с начала следующего года.

Так, уже с 1 января водителям будет разрешено двигаться в городах со скоростью до 50 км/ч (сейчас можно до 60 км/ч).

«На сегодняшний день в подавляющем большинстве стран ЕС разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет не более 50 км/ч, а в особых пунктах — 30 км/час. Таким образом, принятие акта позволит приблизить национальное законодательство к законодательству Европейского Союза», — говорится в пояснении к постановлению.

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