Фронтовая Горловка: к зданиям не подходить, автомобили не парковать!

Таким образом, горловчане предупредили коммунальщики, так как «существует опасность схода снега и наледи с крыш, падения сосулек с карнизов».

«Уважаемые квартиросъемщики и собственники жилья! Просим вас не подходить близко к стенам жилых домов, не парковать автомобили вблизи зданий! Существует опасность схода снега и наледи с крыш, падения сосулек с карнизов!», — говорится в сообщении.

Также появилась информация, что в Горловке начала свою работу диспетчерская служба по борьбе со снежными заносами и гололедом.

Отдел благоустройства УЖКХ: 4-20-21;

администрация Центрально-Городского района): 4-20-43, 4-42-45;

администрация Никитовского района: 6-63-53, 6-62-56;

администрация Калининского района: 3-37-04, 3-30-02.

В то же время горловчане пишут, что иногда толку от обращений нет. По словам жительницы ж/м Солнечный, дорожки раньше посыпались, а теперь ничего не чистится даже после звонков в коммунальные службы.