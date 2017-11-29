 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Фронтовая Горловка: к зданиям не подходить, автомобили не парковать!

Среда, 29 ноября, 2017

Таким образом, горловчане предупредили коммунальщики, так как «существует опасность схода снега и наледи с крыш, падения сосулек с карнизов».

«Уважаемые квартиросъемщики и собственники жилья! Просим вас не подходить близко к стенам жилых домов, не парковать автомобили вблизи зданий! Существует опасность схода снега и наледи с крыш, падения сосулек с карнизов!», — говорится в сообщении.

Также появилась информация, что в Горловке начала свою работу диспетчерская служба по борьбе со снежными заносами и гололедом.

Отдел благоустройства УЖКХ: 4-20-21;

администрация Центрально-Городского района): 4-20-43, 4-42-45;

администрация Никитовского района: 6-63-53, 6-62-56;

администрация Калининского района: 3-37-04, 3-30-02.

В то же время горловчане пишут, что иногда толку от обращений нет. По словам жительницы ж/м Солнечный, дорожки раньше посыпались, а теперь ничего не чистится даже после звонков в коммунальные службы.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования