На КПВВ зима снова наступила неожиданно

Приближается декабрь и из-за погодных условий пересечение линии разграничения на КПВВ становится сложнее. Об этом сообщает БФ «Право на защиту».

В Донецкой и Луганской областях тысячи граждан вынуждены рисковать здоровьем, а иногда, увы, и жизнью, часами ожидая своей очереди на холоде, под дождем и снегом, для того, чтоб проведать родных, воспользоваться услугами госструктур или снять наличку в банкоматах.

Наименьшее, чем может и должно помочь этим людям государство, это обеспечить достойные условия ожидания КПВВ. Но, к сожалению, активисты БФ «Право на защиту» вынуждены констатировать, что пропускные пункты не готовы к зимнему периоду:

- вследствие осадков состояние дорожного покрытия на многих участках КПВВ для пешеходов является неудовлетворительным;

- в случае холодов не в полной мере обеспечена возможность согреться;

- защитные навесы из-за недостаточного количества или неудачного расположения не защищают от осадков всех людей, стоящих в очередях.

Так, люди могут согреться в палатках немногочисленных гуманитарных организаций на КПВВ и ГСЧС: высушить одежду и выпить чаю. Желающих очень много, запасов чая на всех не хватает. Да и отопление в палатке ГСЧС на ближайшем от Горловки КПВВ появилось лишь несколько дней назад.

Недавно здесь прошли работы по обустройству дорожного покрытия, но, в основном, территория вблизи КПВВ, где могут передвигаться люди, осталась без покрытия. Однако, даже там, где покрытие существует, оно не обеспечивает удобного передвижения людей. Так, недавно со стороны контролируемой территории, просто под навесом у паспортного контроля, образовалась большая лужа. Всем, кто был в очереди, приходилось стоять в воде и ставить рядом с собой сумки с личными вещами.

На КПВВ в Марьинке из-за гололеда дорожное покрытие фактически превратилось в каток, что грозит травмами, особенно людям пенсионного возраста. Аналогичная ситуация наблюдалась 24 ноября и на КПВВ в Майорске: снег превратился в гололед, однако зона, где проходят люди, песком посыпана не была…

В БФ «Право на защиту» обращаются в Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ, ГСЧС и ВГА Донецкой и Луганськой областей с просьбой срочно улучшить условия ожидания: сделать безопасным и комфортным на зимний период дорожное покрытие на КПВВ и обеспечить палатки ГСЧС обогревателями, топливом и чаем.