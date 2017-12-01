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Треть вынужденных переселенцев в Украине планируют вернуться домой после войны

Пятница, 1 декабря, 2017

Половина внутренне перемещенных лиц иногда посещают свои бывшие дома. Но не верят в возможность вернуться навсегда.

В Украине 32% вынужденных переселенцев намерены вернуться в предыдущие места проживания после окончания конфликта, говорится в исследовании Международной организации миграции (МОМ).

Согласно исследованию, 29% не намерены возвращаться, 17% — допускают свое возвращение в будущем, 1% — в ближайшем будущем, а 21% затруднился ответить.

54% переселенцев посещали места, из которых выехали.

Основными причинами посещения неподконтрольных территорий были названы (несколько вариантов ответа): посещение жилья и его поддержание в хорошем состоянии (75%), посещение друзей и членов семьи (54%), перевоз вещей (25%), особые поводы, как свадьбы или похороны (7%), ознакомление с возможностью возвращения (7%), операции с собственностью (продажа, аренда) (2%), другое (1%).

Те, кто не посещал неподконтрольные территории Украины после вынужденного переезда в другие регионы страны, назвали основными причинами: опасность для жизни (33%), по политическим причинам (20%), нехватка финансовых возможностей (13%), по состоянию здоровья (13%), отсутствие собственности, родственников или друзей (10%), другое (9%), нет ответа (2%).

Исследование проводилось в августе 2017 года. Всего методом личного интервью было опрошено 1025 внутренне перемещенных лиц в 24 областях Украины и Киеве.

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