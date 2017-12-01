На шахте в Макеевке обнаружили тело горняка, погибшего под завалами

Ночью горноспасатели обнаружили тело горняка, который оказался под завалом в результате обрушения породы на макеевской шахте «Ясиновская-Глубокая».

«В 22:45 30 ноября обнаружено тело мужчины, работы по его извлечению продолжаются», — говорится в сообщении.

Напомним, что 26 ноября на шахте «Ясиновская-Глубокая» произошло обрушение породы кровли горной выработки. Всего на момент обвала в забое находились 18 горнорабочих, 16-ти из которых удалось выбраться самостоятельно. Позднее еще один из горняков был спасен.

Сегодня стало известно, что два горняка оказались под завалами из-за аварии на шахте «Черкасская» в Зимогорье (подконтрольная «ЛНР» территория).

Согласно информации, «в Зимогорье на шахте «Черкасская» в восточно-полевом штреке на горизонте 680 метров при демонтаже крепей произошел обвал породы. В результате происшествия пострадали три шахтера». По некоторым данным, судьба двух горнорабочих, 1964 и 1986 г. р., остается неизвестной.