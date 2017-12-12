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Госбюджет-2017 перевыполнен по доходам

Вторник, 12 декабря, 2017

Доходы Украины выросли, подсчитали в Госказначействе.

Доходы государственного бюджета по истечению одиннадцати месяцев этого года составили 724,5 млрд гривен, что на 2,1 % выше показателей временного плана. Соответствующие данные обнародовала в понедельник, 11 декабря, Государственная казначейская служба Украины.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года доходы возросли на 181 млрд грн, или на 33,3 %.

Госказначейство указывает, что в ноябре доходы составили 77,004 млрд грн по сравнению с 61,669 млрд грн за октябрь и 51,8 млрд грн в сентябре.

Ведомство уточняет, что в ноябре этого года бюджет по доходам был недовыполнен на 17%, или на 15,8 млрд грн, а по отношению к ноябрю прошлого года – на 3,6% или 2,865 млрд грн.

Как указано в материалах, налоговые поступления за 11 месяцев 2017 года возросли к аналогичному периоду 2016 года на 18,4% – до 303,01 млрд грн, тогда как таможенные – на 29,7%, до 273,677 млрд грн. Временный план по налогам был недовыполнен на 6,7%, тогда как по таможне перевыполнен на 12%.

В ноябре поступления по налогам составили 35,335 млрд грн, что на 28,3% ниже плана и на 5% – выше прошлогоднего показателя. На таможне был зафиксирован прирост на 35,4% к ноябрю прошлого года и на 10,8% к плану – 30,077 млрд грн.

Ранее «Кочегарка» сообщала, что в ноябре госбюджет Украины получил доходов на 17% меньше запланированного.

Корреспондент



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