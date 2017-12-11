В Горловке мошенники выдают себя за работников горгаза и вымогают деньги

Об этом сообщили в городском управлении ЖКХ.

«Горловское УГГ ГК «Донбассгаз» предупреждает жителей города, что выявлены случаи, когда злоумышленники выдают себя за работников газовой службы, пытаясь незаконно обогатиться на доверчивых гражданах», — говорится в сообщении.

Мошенники приходили к жильцам квартир, предлагая выполнить платные услуги по установке счетчиков газа и оформить документы на дому, озвучивая конкретную сумму. Если получалось — брали предоплату и скрывались в неизвестном направлении. В целях быстрейшего согласия жильцов отдать свои сбережения злоумышленники «пугали отключением от системы газоснабжения, а также штрафами за отказ от услуги» и зачастую такая тактика срабатывала, особенно с людьми пожилого возраста.

Схожие случаи произошли и в Мариуполе, где две мошенницы представлялись соцработниками и обворовывали пожилых людей. Схемы мошенницы использовали разные, но линия преступления одна.

«Как правило, на улице или рынке пожилым людям помогают донести сумки и дают подарочный набор с продуктами. Когда радостно взволнованные граждане приглашают новых «друзей» в дом, те рассказывают историю о меценате, который оказывает финансовую помощь. Женщины достают большую сумму денег в иностранной валюте, выделенную на помощь и просят разменять», — говорится в сообщении.

Выяснив , где у жертвы хранятся сбережения, одна из женщин ведет хозяина в другую комнату, а вторая тем временем забирает все деньги.