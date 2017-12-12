Помощь при рождении ребенка: как переселенцам и жителям неподконтрольной территории избежать отказа

Право на получение денежного пособия при рождении ребенка в Украине имеют все родители. Социальная помощь в связи с рождением детей установлена государством с целью создания надлежащих условий для полноценного содержания и воспитания малышей и предоставляется одному из родителей или опекуну, вместе с которым постоянно проживает ребенок.

Данный вопрос регулируется Законом Украины «О государственной помощи семьям с детьми», а также постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2001 года № 1751, которым утвержден порядок назначения и выплат государственной помощи при рождении ребенка. Об этом со ссылкой на Донбасс SOS рассказали «Донецкие новости».

Для оформления помощи при рождении ребенка один из родителей, с которым проживает ребенок, либо опекун, если над ребенком установлена опека, должен обратиться в орган социальной защиты населения по месту своего проживания.

Документы, которые необходимо предоставить:

заявление;

паспорт;

идентификационный код заявителя;

свидетельство о рождении ребенка, а также его копия;

указываются реквизиты банковского счета, на который лицо желает получать данную помощь;

справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

На данный момент существует возможность подачи заявления и документов в электронном виде. Это возможно осуществить через сайт Министерства социальной политики Украины, а также Единый государственный портал административных услуг.

Сумма помощи при рождении ребенка – 41 тыс. 280 грн не зависимо от того, каким по счету рождается ребенок.

В начале выплачивается одноразовая сумма – 10 тыс. 320 грн. Остаток суммы разбивается на 36 месяцев в равных частях – по 860 грн. ежемесячно.

Данное положение не касается детей, которые были рождены до 30 июня 2014 года. Сумма для таких детей предусмотрена:

на первого ребенка – 30 тыс. 960 грн;

на второго ребенка – 61 тыс. 960 грн;

на третьего и последующих детей – 123 тыс. 840 грн.

Важно.

Обратиться за оформлением помощи при рождении ребенка необходимо в течение 12 месяцев с момента рождения ребенка.

Важно. Для переселенцев и жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий (НКТ).

Есть ситуации, когда лицо уже обращалось за назначением помощи при рождении ребенка, но в связи с проведением АТО и проживания лица на НКТ, сумма не была выплачена. В такой ситуации человек имеет право обратиться в орган социальной защиты населения по месту своего фактического нахождения, что подтверждается справкой ВПЛ, и написать заявление о выплате задолженности данной суммы, а также возобновления выплаты помощи при рождении ребенка.

На это, скорее всего, как показывает практика, лицо получает отказ от органа социальной защиты населения. В таком случае юрист рекомендует брать ответ органа социальной защиты населения и подавать в суд. Как показывает практика, суд выносит решение в пользу истца. Т.е. обязывает орган социальной защиты населения выплатить сумму задолженности по помощи при рождении ребенка, а также возобновить данные выплаты.

Поможем