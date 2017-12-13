«Укртелеком» окончательно возвращен в госсобственность

Еще один суд подтвердил правомерность расторжения договора купли-продажи 92,791% акций ОАО «Укртелеком», заключенного между Фондом госимущества и ООО «ЕСУ». Об этом сообщил Виталий Трубаров, и.о. главы Фонда госимущества.

Ранее Хозяйственный суд Киева по иску Фонда госимущества принял решение о расторжении договора купли-продажи «Укртелекома». ООО «ЕСУ» заявило о намерении подать апелляцию. Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил предыдущее решение суда без изменений.

Согласно решению суда, ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» должен списать со счета ООО «ЕСУ» пакет акций ОАО «Укртелеком» на счет государства Украина. За невыполнение инвестиционных обязательств с ООО «ЕСУ» в пользу государственного бюджета Украины будет взыскана пеня в размере 81,9 млн долларов. Также с ООО «ЕСУ» в пользу Фонда будут взысканы 243,2 тыс. грн судебного сбора.

Напомним, в феврале 2017 проверка Фонда госимущества установила невыполнение компанией «ЕСУ» условий договора купли-продажи пакета акций «Укртелекома». Фонд госимущества в мае 2017 года обратился в суд с иском о расторжении договора купли-продажи.

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