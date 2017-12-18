Фронтовая Горловка: в горбольнице № 2 появилась мобильная рентген-установка

Понедельник, 18 декабря, 2017
Об этом сообщили в пресс-службе горздравотдела.
«Известно, как сложно бывает провести необходимые обследования лежачим, нетранспортабельным больным. Особенно много таких пациентов в реанимации, травматологии, среди послеоперационных больных. Для обследования лежачих пациентов созданы и эксплуатируются мобильные, передвижные рентген-установки», — подчеркивается в сообщении.
Согласно информации, Горловку посетили специалисты из России, которые собрали и наладили установку, после чего современный аппарат стали использовать для обследования нетранспортабельных больных в отделениях больницы № 2.