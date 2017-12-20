Новолуганское обеспечено автономным отоплением и электричеством

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Как говорится в сообщении, «ВСУ при взаимодействии со специалистами ГСЧС развернули пункт обогрева для гражданского населения, поселок обеспечен автономным электропитанием от генератора и отоплением». Кроме того, в населенном пункте, расположенном на севере от Горловки, постоянно дежурят экипаж «Скорой помощи» и сотрудники Нацполиции Украины. Отмечается, что в Новолуганское начали поступать строительные материалы для восстановления разрушенных зданий, которых группами фиксации полиции выявлено уже более ста.

Напомним, 18 декабря около 17 час. территория Новолуганского попала под обстрел из РСЗО «Град», в результате чего ранения получили восемь человек, среди которых один ребенок.

Тем временем, Генеральная прокуратура Украины сделала заявление, что поселок был обстрелян снарядами, которые никогда не находились на вооружении украинской армии.

«После обстрелов найдены обломки снарядов и реактивных двигателей системы «Град» с маркировками, которые согласно информации Министерства обороны Украины на вооружении ВСУ никогда не находились, — говорится в сообщении ГПУ.