В Новолуганском восстановили газо- и электроснабжение

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Хорошая новость: газо- и электроснабжение в Новолуганском восстановили полностью», — написал он вчера вечером.

В то же время в сообщении пресс-центра штаба АТО говорится, что «ремонтные бригады завершили восстановление системы газоснабжения крупнейшей улице в поселке им.Мичурина, а также электроснабжение полностью на семи улицах, частично — на трех».

Согласно информации, бригады уже отремонтировали крышу школы, вскоре планируется завершить ремонт крыши детского сада.