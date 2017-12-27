В Донецке начало работу кафе под названием «Сепар»

В Донецке открылось кафе «Сепар». Логотипом заведения выбран Чебурашка в камуфляже. Об этом в соцсетях пишут дончане.

«Ну что могу сказать были, часа три-четыре сидели. Это не реклама, это первые впечатления: тепло, чисто, сухо, уютно, удобно. Отделка и интерьер соответствует (на мой взгляд, личное мнение) к тематике названия заведения, сидели в палатке внутри кафе. Обслуживающий персонал вежлив, внимателен. Сидели только мы вдвоем, гостей не было. Цены средне-бульварные. Заходили люди и почти сразу выходили, кто они не знаю. В общем с одного раза трудно дать оценку, походим увидим», — прокомментировал открытие житель Донецка Тагир Шарафутдинов.

Кафе расположено на бульваре Пушкина. Оформлено заведение в военном стиле: в окнах — «защита» в виде мешков с песком, официанты — в камуфляже, счет — в гильзе, основание столиков — бочки с подогревом.

ДонПресс