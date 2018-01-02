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Фронтовая Горловка: в «ДНР» совещались, как запустить «Стирол»

Вторник, 2 января, 2018

В конце декабря в Горловке представители «ДНР» провели заседание оперативного штаба по запуску основного производства на «национализированном» концерне «Стирол».


Как говорится в сообщении, «координационный штаб по подготовке к пуску технологических подразделений государственного предприятия «Стирол» был создан с целью своевременной реализации программы по запуску основного производства, организации и проведения необходимых работ, оперативного решения возникающих проблем».

«Штаб выполняет координацию действий структурных подразделений ГП «Стирол», а также взаимодействия предприятия с другими государственными предприятиями в целях реализации программы запуска основного производства. Мы используем промышленный потенциал республики для разработки конкретных проектов, стратегий и программ, направленных на решение задачи запуска предприятия», — рассказал представитель «ДНР».

Сообщается, что «в ходе совещания были заслушаны доклады руководителей структурных подразделений «Стирола» о выполнении работ по графику запуска основного производства, а также были озвучены проблемные вопросы».

В то же время сами горловчане в соцсетях пишут, что запуск «Стирола» невозможен. По их словам, газ поставлялся на концерн по трубе высокого давления, которая заходит с территории, подконтрольной Украине. Аммиак, который производился на заводе, также транспортировался на ОПЗ по украинской территории. Утверждается, что часть оборудования, якобы, было украдено или сдано на металлолом.



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