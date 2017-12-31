Интересные новогодние факты, которые удивят вашего ребенка

Расскажите неожиданные факты о возникновении торжества, обычаях и традициях разных стран.

Ваши маленькие почемучки уже интересовались, откуда взялся Новый год, почему он приходит 1 января, как придумали елочные игрушки. Расскажите неожиданные факты о возникновении торжества, обычаях и традициях разных стран. Каждый факт – это маленькая сказка. Мы собрали интересные факты о Нового годе и зиме из книг «12 месяцев с Чевостиком», «Книга Нового года».

1.Первыми класть подарки под елку на Рождество стали немцы, а в России этот обычай появился во второй половине XIX века.

2.В Голландии детей поздравляет не Дед Мороз, а Синтерклаас. И делает он это не на Новый год, а в свой собственный день — 5 декабря. Накануне он прибывает на корабле из Испании, а потом скачет по крышам, заходит в дома через дымоход и оставляет в детской обуви подарки. А еще у него много помощников — их называют Черные Питы. Без них бы Синтерклаас не справился

3.По легенде, первые стеклянные елочные шары появились в 1848 году в Германии. До этого елки украшали настоящими шариками, но в том году случился неурожай. И тогда стеклодувы решили заменить плоды стеклянными, чтобы было что вешать на елку.

4.Раньше Новый год в России праздновали 1 сентября, но 20 декабря 1699 года Петр I подписал указ о переходе на новое летосчисление и переносе празднования на 1 января. Петр I также повелел на Новый год пускать ракеты, зажигать огни и украшать город хвойными деревьями.

5.А еще считается, что именно Петр I придумал прикручивать лезвия коньков к подошвам сапог, вместо того чтобы прикреплять их ремешками.

6.В Китае Новый год встречают дважды. Сначала, в ночь с 31 декабря на 1 января, празднуют Юань-дань, а затем – традиционный китайский Новый год, или праздник весны Чуньцзе. У него нет постоянной даты, потому что китайский календарь — лунный.

7.В Германии зимние празднества начинаются уже в ноябре. 11 ноября в 11 часов 11 минут в крупных городах открываются ярмарки и карнавалы, а немецкие семьи в этот день украшают свои дома.

8.Почему снег белый, хотя вода, из которой он получается, прозрачная? Все дело в солнечном свете! И вода, и лед остаются прозрачными потому, что пропускают свет сквозь себя. А снежинки — нет. Они состоят из такого количества мелких кристалликов, что свет, попадая на их грани, не проходит насквозь, а отражается. Поэтому мы и видим снег белым.

9.В Исландии Деда Мороза заменяют тролли. Их тринадцать, и их называют Йоуласвейнами. Приходят они по одному в каждую из 13 ночей до Рождества и в каждую из 13 ночей после

10.В Испании существует новогодний ритуал для исполнения желаний. Нужно съесть 12 виноградин, пока бьют часы — на каждый удар по ягоде. В испанских магазинах даже продаются специальные новогодние упаковки из 12 свежих (очищенных от кожуры и косточек) или консервированных виноградин. Встречать Новый год с набитым виноградом ртом довольно весело!

11.В предпоследнее воскресенье января отмечается Международный день зимних видов спорта и Всемирный день снега.

12.В 1560 году на Дрезденском базаре в Германии в подарок королю испекли рождественский кекс — штолен, — который смогли поднять лишь 16 человек. С тех пор в Дрездене хранят традицию изготовления кексов огромных размеров.

13.В Японии рассылка новогодних открыток (нэнгадзе) — важная традиция. Японцы отправляют бумажные поздравления буквально всем знакомым. Почта работает в авральном режиме, но гарантирует, что доставит открытки всем адресатам точно 1 января. Главное для японцев в эти дни — успеть отнести на почту свои послания (стопки в высоту доходят до метра).

14.В древности люди считали, будто деревья обладают сверхъестественной силой и в них живут духи — как добрые, так и злые. Чтобы они не сердились и не портили урожай, крестьяне делали им подарки и вешали их на ветки. Вечнозеленая ель считалась особым деревом: она символизировала бессмертие.

15.Первая в мире открытка, появившаяся в середине XIX века, была рождественской: на ней был изображен рождественский ужин и подписаны слова поздравления.

16.Самую фантастическую новогоднюю вечеринку организуют в Берлине. Протяженность улицы, занятой праздничным весельем, достигает двух километров, а фейерверки гремят больше часа.

17.Самая большая новогодняя елка была поставлена в Мехико в 2009 году. ее устанавливали 200 рабочих в течение двух месяцев. Диаметр гигантской елки — 35 метров, высота — 110 метров (как сорокаэтажный дом!), а общая длина электрических гирлянд — около 80 километров.

18.Самый популярный в мире мужской карнавальный костюм — белая двойка со стразами, вышивкой и ремнем — костюм певца Элвиса Пресли. Далее за лидерство борются костюмы персонажей «Трех мушкетеров» и «Звездных войн». Немного отстают Робин Гуд, Супермен и Бэтмен.

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