Порошенко просят рассмотреть законность действий «Водафона» в отношении жителей ОРДЛО

Обращение с просьбой рассмотреть законность действий компании «Водафон» на территории самопровозглашенных республик появилось на сайте президентских петиций.

Петиция собирает подписи против введения компанией «грабительского» тарифа на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

СМС о том, что сообщение о перемене тарифа было ошибочным, пришли далеко не всем, и жители региона продолжают получать предупреждения о смене тарифа.

Автор петиции просит пересмотреть целесообразность тарифа «Смартфон стандартный» и предоставить пользователям выбор, а также обязать антимонопольный комитет Украины проверить законность действий компании «Водафон».

ОстроВ