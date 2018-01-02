Фронтовая Горловка: в новогоднюю ночь родились три девочки и один мальчик

Четыре малыша — именно столько появилось на свет в самую волшебную ночь года.

Кто стал первым новым жителем Горловки — мальчик или одна из девочек, с каким весом и каково их состояние - не уточняется. Известно лишь то, что в ночь с 31 декабря на 1 января в перинатальном центре «Семья и здоровье» родились три девочки и один мальчик.

Чтобы мамы и новорожденные чувствовали себя комфортно и после выписки из роддома, им были вручены полезные подарки — гигиенические наборы, памперсы и др.