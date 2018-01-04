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На ремонт дорог выделят рекордную сумму – Гройсман

Четверг, 4 января, 2018

Премьер пообещал наказывать за некачественный ремонт дорог.

Общий объем финансирования дорог в этом году достигнет 47 миллиардов гривен, что является рекордным показателем. Об этом заявил украинский премьер Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

Премьер поручил Министерству инфраструктуры и Госагентству Укравтодор приступить к плановому ремонту и строительству дорог. При этом, по его словам, в 2018 году общий объем финансирования дорожных работ достигнет рекордных 47 млрд грн.

«Нам нужно провести обследование уже построенных дорог и в случае необходимости привлечь к ответственности тех, кто выполнил работу некачественно», — сказал премьер.

Отметим, что план ремонта дорог учитывает восстановление и строительство дорог как местного значения, так и государственного значения. Также речь идет о проекте строительства дороги Львов — Тернополь — Херсон — Одесса, который соединит западную границу с портами Украины, а также о ряде других важных дорог, в том числе входящих в состав международных транспортных коридоров в направлении востока и юга.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что с 1 января в Украине начал работу Государственный дорожный фонд.

Корреспондент



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